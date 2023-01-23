الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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رئيس نقابة الأفران: لتسعير ربطة الخبز مرتين في الأسبوع

منذ ساعة واحدة
الأفران

الأفران

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طالب رئيس نقابة الأفران النقيب ناصر سرور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بـ”تسعيرة لربطة الخبز مرتين في الاسبوع عند الانخفاض والارتفاع للمواد الاولية وسعر صرف الدولار وحسب المنصة المتفق عليها”.

كما طالب الوزارة بـ”النظر الى رواتب عمال الافران والعمل على زيادتها للاستمرار في عملهم لأن رواتبهم مرتبطة بكلفة ربطة الخبز وهم في حالة اصعب من حالة البلد”.

وقال سرور، “أين من انتخبهم الناس؟ أين المتحكمون بسياسة البلد من لجم سعر صرف الدولار الذي دمر كل مقومات الشعب، ألا يوجد فيكم من يرفع صوته. هل التأخير والمماطلة في انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة انقاذ من مصلحة لبنان؟ ماذا لو كانت “حسابات الحقلة غير حسابات البيدر” وبقي سعر صرف الدولار يرتفع والليرة تنهار، هل سيبقى الوضع على حاله أم اننا سنذهب جميعا الى ما لا نريد ونحب؟”.

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