رئيس نقابة الأفران يطالب بـ"إعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز"

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، وزارة الاقتصاد بـ”إعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز”، وقال في بيان:

“نحن على استعداد كامل للتعاون مع معالي الوزير أمين سلام بأدق التفاصيل، فربطة الخبز كان سعرها على دولار 1500 ليرة دولاراً واحداً، أما اليوم فسعرها 36 سنتاً أو ما يعادل 36 الف ليرة لبنانية وهو أرخص سعر في العالم نسبة لجودة الرغيف اللبناني. كل ذلك يعود إلى جهود معالي وزير الاقتصاد وتعاون نقابة الافران على تحمل الأزمة الحاصلة في لبنان”.

أضاف: “إن المطالبة بتعديل التسعيرة يعود لاعتماد الحكومة سعر صرف صيرفة لتحصيل ضريبة tva، إضافة إلى مطالبة عمال المخابز والأفران بتحسين أجورهم وهو حق مشروع لهم في ظل الظروف القاسية”.

وتمنى سرور “أن تعدل بعض الكلف الموجودة في ربطة الخبز على دولار 1500 ليرة لتحتسب على دولار سوق السوداء”، وأردف: “كل هذه الزيادات لا تتجاوز 6000 ليرة بربطة الخبز لكنها تمكن العمال والأفران من الاستمرار بالعمل”، وختم: “معالي الوزير نحن معكم لنحمي الرغيف وحقوق العمال واستمرارية الافران في عملها في كل الظروف”.