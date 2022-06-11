رئيس نقابة الدواجن: لدعم أوضاع القطاعات المنتجة

زار النائب رازي الحاج، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في مقر النقابة، وكان بحث في التحديات التي تواجه القطاع والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وشدد بطرس على “أهمية التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة من أجل تدعيم أوضاع القطاعات المنتجة، ولا سيما قطاع الدواجن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبنانيين”. وعرض لمشاريع القوانين الخاصة بالزراعة والصناعات الزراعية العالقة في مجلس النواب والسبل لإعادة تفعيلها وإقرارها.

من جهته، أكد الحاج اهتمامه وكتلته النيابية بالقطاعات الإنتاجية “التي تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.

كذلك أكد “التعاون مع نقابة الدواجن ورئيسها لتحقيق مطالب القطاع”.