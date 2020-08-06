رئيس نقابة المطاعم: خسائر القطاع السياحي تقدر بأكثر من مليار دولار

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غرد رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي عبر حسابه على “تويتر” “ان خسائر القطاع السياحي تقدر بأكثر من مليار دولار”.

وقال: “خسائر القطاع السياحي تفوق المليار دولار من دمار وركام. والاغلى شهداء الاهمال والاستغباء والاستلشاق. فقدنا جنى العمر وانقضت على الامال والاحلام. السلطة تبكي كالتماسيح. سلطة بلاء وابتلاء واستيلاء. اصحاب الدولة ومجموعة علي بابا الى مزبلة التاريخ ومرفأ بيروت ذاهبون. فدقيقة واحدة وقت الانفجار توازي وتساوي ثلاثين سنة حرب حصلت”.