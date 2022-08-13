رئيس نقابة موزعي الغاز: لا إضراب

أصدر رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم، البيان الآتي:

“نتيجة فوضى سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي أصبح متقلّباً بشكل سريع بين يوم وآخر، وبما أن جدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه يعتمد سعر صرف اليوم السابق، الأمر الذي يؤدي إلى تكبيد الموزع خسائر نتيجه فرق ارتفاع الدولار اليومي خصوصا أن الموزع يدفع الفاتوره بالدولار النقدي ويستوفي من المحال والمواطن بالليرة اللبنانية.

بناءً على ما تقدم، وعلى قاعدة التعاون البنّاء بين نقابة موزعي الغاز ومستلزماتها في لبنان، التي تمثل تطلعات الموزعين بالتنسيق مع وزارة الطاقة للعمل على إيجاد حل عادل ومنصف كي يضمن استمرار العمل بتأمين وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطن اللبناني، مطلع الاسبوع المقبل بإذن الله لنكون قد توصلنا إلى وضع آلية عمل منصفة للجميع، وان الحوار البناء سبيلنا الى تحقيق غايات نقابتنا الحريصة على الموزع في تحصيل حقوقه وان النقابة ستبقى تعمل في هذا النهح، بعيدا عن التهويل على المواطن للضغط عليه ليدفع بالدولار ايضا، لذلك لن يكون هناك اي اضراب او سلبية بالتعاطي مع الحدث الطارئ والعابر من دون ايجاد حل سريع”.