رائد خوري: مصرف لبنان لن يجدد أو يمدد التعميم 151

أعلن الوزير السابق والمصرفي رائد خوري أنه بحسب معلوماته، فإن المجلس المركزي في مصرف لبنان لن يجدد أو يمدد التعميم 151 بعد انتهاء العمل به نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المصارف ستبقى تطبّقه ضمناً، أي على سعر 15000 ليرة وبسقف سحوبات 24 مليون ليرة (1600 دولار)، وأن المركزي سيغض النظر عن ذلك إلى أن يتم إقرار موازنة 2024.

وأشار خوري في حديث لـ”نداء الوطن”، الى أنه “عند صدور الموازنة هناك كلام آخر، إذ يتم العمل على دراسات في البنك المركزي عدة لمعالجة هذا الأمر”، لافتا إلى أن “صدور الموازنة يعني وجوب اعتماد سعر صرف 89500 ليرة لبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ضخ سيولة جديدة بالليرة في الأسواق تؤدي إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاض جديد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”.

وقال خوري: “هناك اتجاه لدى المركزي باستبدال التعميم بالسماح للمودعين بسحب مبلغ من أموالهم بالدولار الفريش (300-200 دولار على الأرجح)، بدلاً من أن يتم الدفع لهم بالليرة”.

وأضاف: “جمعية المصارف مجبرة على القبول بالسعر الجديد 89.500 ليرة، بالرغم من أنه سيؤثر على رساميلها وهي غير سعيدة بهذا التوجه، لكن القرار في المصرف المركزي والجمعية عليها تنفيذه، ولا خيار لها سوى التطبيق وهذا الأمر ما كان يحصل سابقاً وسيحصل لاحقاً”.