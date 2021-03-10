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رابطة أساتذة الثانوي: للاضراب المفتوح إذا لم تقر سلفة غلاء المعيشة

10 - مارس - 2021
إحدى المدارس في لبنان

إحدى المدارس في لبنان

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عرضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في اجتماع عبر تطبيق (زووم)، للتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية، “وبخاصة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار… ممّا زاد من انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور، إذ لم تعد تكفي المواطن الأسبوع الأول من الشهر”.

وأكد البيان الصادر عن المجتمعين: “عدم العودة إلى التعليم المدمج إن لم يتأمن اللقاح والمستلزمات اللازمة للعودة الآمنة”. وكذلك دعا مجالس المندوبين في المحافظات (عبر تطبيق زووم) وابتداء من غد الخميس إلى مساء السبت 13/ 3/2021، إلى الانعقاد لمناقشة توصية الهيئة الادارية بالاضراب المفتوح إذا أقر قانون اعطاء سلفة غلاء المعيشة المقترح على المجلس النيابي ولم يشمل الأساتذة في التعليم الثانوي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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