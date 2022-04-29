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رابطة أساتذة المهني تناشد وزير التربية

29 - أبريل - 2022
المدارس

المدارس

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ناشدت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي “وزير التربية عباس الحلبي بالاسراع في احالة ملف الحوافز او ما يعرف بالـ90$ الى مصرف لبنان، بناء على الوعد السابق الذي قطعه بعدم التواني والتأخر في احالة وصرف الحوافز عن كل الاشهر السابقة بأسرع وقت ممكن، وملف دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية الذي وضع بعهدته”.

وشكرت في بيان، جميع من سعى في انهاء هذا الملف وعلى رأسهم المديرة العامة هنادي بري.

وتعهدت الرابطة أن تكون دائما على أتم الاستعداد لمتابعة كل المستجدات وآخرها ملف بدل النقل الذي تعمل وباقي الروابط على ايجاد المخرج القانوني لتأمين الاعتمادات اللازمة له.

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