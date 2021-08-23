رابطة الأساسي: العودة إلى المدارس متعذّرة لعدم توافر المقومات

أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ببيان أنها “عقدت اجتماعا طارئا عصر اليوم، وبحثت في النقاط التي وردت في المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب”، مشيرة إلى أن “الدعوة للعودة إلى المدارس تأتي، في ظل ازدياد الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية وتفاقمها ولم يعد بمقدور المعلم الحصول على الغذاء أو الدواء، وإذا توافر فأسعاره الخيالية التهمت الرواتب، حيث القدرة الشرائية خسرت 90 في المئة من قيمتها، ولم تتأمن المحروقات، بل إن طوابير الانتظار والذل زادت وتطول يوما بعد يوم”.

وأشارت إلى أنها “أعلنت في بيانها السابق بـ12/8/2021 أن العودة إلى المدارس تحتاج إلى مقومات، وحيث أن هذه المقومات لم تتوافر يعني ذلك تعذر العودة”.

وجددت مطالبتها بـ”ضرورة تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين والمتقاعدين وزيادة أجر حصة التعاقد، بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بعد أن خسرت الرواتب 90 في المئة من قيمتها”، مشيرة إلى أن “المساعدة المقترحة بقيمة على أساس الراتب تدفع على دفعتين لن تنفع لأنها ليست الحل”، معتبرة أن “الحل بإعادة النظر بالرواتب من أساسها، إضافة إلى البطاقة التمويلية”.

وأكدت “ضرورة زيادة نسبة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الطبابة والاستشفاء، إذ أصبح المعلم عاجزا عن دخول المستشفى ما لم يؤمن مبلغا طائلا لإيداعه كتأمين للمستشفى قبل الإستشفاء”، مطالبة “تعاونية الموظفين برفع نسبة تقديماتها في المساعدات المرضية بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدواء”.