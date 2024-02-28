رابطة التعليم الأساسي: جميع التقديمات يجب أن تستمر خلال الصيف

صدر عن رابطة التعليم الأساسي البيان التالي:

“تنظر رابطة التعليم الأساسي بعين التفاؤل إلى إنعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم والذي من خلاله ستصدر المراسيم الأساسية التي ستضع القطاع العام و إنتظام عمل إدارات ومؤسسات الدولة على سكة التعافي وتباعاً إقراراً لسلسلة رتبٍ ورواتب جديدة.

بالتالي إن جميع التقديمات يجب أن تكون عادلة وشاملة ومن هذا المنطلق تطالب رابطة التعليم الأساسي في هذه الأونة تحديداً بإقرار إستمرار دفع الـ 300 $ للمعلمين خلال أشهر الصيف.

إننا نضع هذه الرسالة بيد المراجع الأمينة على إنهاء عام دراسي ناجح يكون بداية لإستقرارٍ تربوي مستدام ، لأننا حريصون على حقوق المعلمين واستمرار المدرسة الرسمية”.