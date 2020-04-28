رابطة الطلاب المسلمين: لإلغاء الشهادة المتوسطة وتسهيل الشهادة الثانوية

رابطة الطلاب المسلمين
رابطة الطلاب المسلمين

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صدر عن رابطة الطلاب المسلمين في لبنان البيان التالي:

 

تتابع رابطة الطلاب المسلمين منذ إعلان التعبئة العامة سياسات وزارة التربية التي لم تعطِ حتى الآن جوابًا صريحًا حول مصير العام الدراسي، الأمر الذي سبّب حالة ضياع للطلاب وعدم إدراك لمستقبل الأجيال التي تعاني في بلدٍ يرزح تحت الإنهيار المالي، ما يهدّد أصلاً مستقبل الطلاب.

إننا في رابطة الطلاب المسلمين وأمام كل ذلك، ندعو وزير التربية إلى اتخاذ قرار حاسم بإلغاء الشهادة المتوسطة التي لم يعد لها أي تأثير على حياة الطالب المستقبلية، والتي تكلّف الدولة ميزانيّات ومخصّصات عبارة عن تنفيعات ليس إلا.

وأما بالنسبة للشهادة الثانوية، فإننا نؤكد على ضرورة إجراء امتحاناتها في حال عادت الحركة التعليمية بعد عيد الفطر مباشرة، مع ضرورة تسهيل الامتحان واعتماد نظام الأسئلة الإختيارية، أما إذا طالت مدة التعبئة العامة لتطال شهر حزيران، فإننا نؤكد على ضرورة إلغاء امتحان الشهادة الثانوية واعتماد العلامات المدرسية لإعلان نتائج الطلاب.

كما تؤكد الرابطة على رفضها خيار التعليم خلال شهري تموز وآب بسبب غياب التجهيزات الملائمة للطقس الحار في المدارس، والذي سيكون عائقاً أساسياً أمام التحاق الطلاب بصفوفهم المدرسية والتركيز على دراستهم.

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