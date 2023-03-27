رابطة "المهني": مستمرّون بالإضراب حتى رفع الظُلم

أعلنت رابطة التعليم المهني “الإستمرار بالإضراب حتى قبض المستحقات”، مشيرة إلى أنّ وزارة التربية لم تدفع حتى الآن بدل الإنتاجية عن الأشهر الـ3، تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول.

وأكدت الرابطة أن احتياجات الأساتذة الحياتية ضرورية جداً ولا تحتمل التأخير ولا التأجيل، مشدّدة على أن التسويف والنكث بالوعود والتنصّل منها تحت ذرائع واهية فارغة، أمرٌ مرفوض ومشجوب.

وختمت: “بما أن سبب الإضراب لا يزال قائماً وهو التسويف والمماطلة والمراوغة والتلكؤ والتنصُّل، ولم ينتفِ بعد، فإننا في الهيئة الإدارية للرابطة مضطرُّون إلى الإصغاء لصوت زملائنا الأساتذة المهمشين المغبونين، وبالتالي إلى الإستمرار بالإضراب حتى ترفع الوزارةُ الظلمَ والغبنَ عنهم وتدفع بدلَ الإنتاجية المُهين والمُذّل لهم”.