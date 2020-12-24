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رابطة معلمي الأساسي: لتشابك الأيادي والتكاتف حفاظاً على كامل الحقوق

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 5:27 مساءً
مدرسة

مدرسة

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هنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان، “المعلمين في التعليم الأساسي وفي القطاعين العام والخاص واللبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة”، متمنية للجميع “موفور الصحة والمزيد من العطاء”، وقالت: “يأتي العيد هذا العام ونحن المعلمين نعيش ظروفا قاسية إنعكست بشكل مأساوي على حياتنا اليومية وحياة عائلاتنا، فتقطعت بنا سبل العيش الكريم في ظروف صعبة وإستثنائية تمر بها البشرية جمعاء في ظل إنتشار جائحة “كورونا”، وأيضا تحت وطأة ظروف معيشية ضاغطة ومريرة، حيث الوضع الإقتصادي السيء والعملة الوطنية في إنهيار متواصل حيث تراجعت القيمة الشرائية لرواتبنا بما يقارب 80 في المائة وهي نسبة في إزدياد مستمر، ما يجعل أوضاعنا الحياتية والمعيشية قاسية جدا، وهذه الظروف الصعبة باتت تفرض علينا التحرك رفضا لهذا الواقع ودفاعا عن حقنا بالعيش الكريم”.

ودعت الهيئة “في هذا اليوم المجيد، لإبداء الرأي شكلا ومضمونا إستعدادا للتحرك المطلوب من أجل الضغط لإقرار بعض المطالب الملحة لتحسين ظروف المعلم بعد تدني القيمة الشرائية للرواتب، وإعطاء المتعاقدين بكل مسمياتهم راتبا شهريا، والاسراع في تشكيل حكومة إنقاذية عنوانها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وإستعادة المال المنهوب، وقادرة على النهوض بالوضع الإقتصادي الذي وصل إلى حد الكارثة”.

كما دعت إلى “تشابك الأيادي والتكاتف للحفاظ على كامل الحقوق”.

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