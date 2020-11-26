رابطة معلمي التعليم الأساسي بحثت في معوقات عملية التعلم عن بعد

اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان انها لبت بناء لدعوة وحدة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، الدعوة بحضور 4 أعضاء من الرابطة (وهم من المديرين) كما رابطة التعليم الثانوي بحضور وزير والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال وكل من المدير العام للتربية، مديرة التعليم الثانوي ومسؤولة وحدة الإرشاد والتوجيه، حيث جرى عرض لكل السبل الآيلة للعودة إلى التعليم المدمج بعد إنتهاء فترة الإقفال، بما يضمن ويحافظ على صحة المعلم والتلميذ في آن معا لأن صحتهما هي الأولوية.

كما عرض أحد مسؤولي الصليب الأحمر اللبناني إستمارة الإستجابة والتبليغ عن أي حالة قد تحصل ليصار إلى تتبع الحالات وتحديد المخالطين من خلال غرفة العمليات التي أنشأتها وزارة التربية.

كما جرى البحث أيضا في معوقات عملية التعلم عن بعد مع الثناء على دور المعلمين الذين بذلوا قصارى جهدهم للتغلب على المعوقات التقنية والتكنولوجية.

في موضوع الكتب أنه تم التلزيم وخلال شهر ستكون متوفرة وتوزع على الطلاب.

وطالبنا الإسراع في تأمين الكادر التعليمي عبر نقل الفائض أو إشراك أو زيادة حصص.

وطالبنا بإعفاء من سيحال إلى التقاعد خلال الأشهر القادمة من التعليم وتكليفه بالأعمال الإدارية تقديرا لجهوده في خدمة مدرسته.

وسوف يتم تزويد الوزارة برؤية من الرابطة حول عملية التقويم إن كان التقويم المستمر أو النهائي.

هذا وتم التطرق إلى موضوع إعداد دروس رقمية، بالتعاون في ما بين المركز التربوي وجهاز الإرشاد والمعلمين.