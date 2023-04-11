رابطة موظفي الإدارة العامة: الإضراب مستمر.. والتحركات تتوالى

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه “تطبيقًا لقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بإقفال الإدارات التي تستدعي موظفيها إلى العمل خلال الإضراب، واحتجاجًا على تحويل سلف خزينة لبعض شرائح القطاع العام مع الإصرار على تهميش موظفي الإدارات العامة وعدم حل مشكلة رواتبهم، توجهت مجموعة من الزملاء بمشاركة أعضاء من الهيئة الإدارية للرابطة وأقفلت مبنى وزارة المالية في بشارة الخوري ومبنى الـTVA مع العذر الشديد من المواطنين الذين حضروا وعادوا خائبين، مع التأكيد على إستمرار الإضراب إلى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ وعلى المواطنين قبل مراجعة الإدارات لإجراء أي معاملة التأكد من إنتهاء الإضراب”.

وختم البيان قائلًا: “إن الرابطة إذ تتوجه بالشكر للزملاء الذين شاركوا اليوم في التحركات، فإنها ستتابع التحركات أمام إدارات أخرى لاحقًا”.