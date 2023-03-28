رابطة موظفي الإدارة العامة: لسنا في دولة مفلسة

أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، إلى أنّ ما سُرّب وما كان من المقرر أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء، بعيد كل البعد عن حقوق الموظفين وفيه ضرب للنظام الوظيفي بشكل لم يشهده لبنان من قبل، أي الابقاء على الراتب الذي لا يتعدى قيمته دولار ونصف في اليوم، من دون ربطه بأيّ منصة لحمايته من أي انهيار، كما رفضوا منح الموظف بدل إنتاجية عن كل يوم عمل.

نصر شدّدت عبر “صوت لبنان”، على ضرورة استعادة جزء صغير من رواتب الموظفين للوصول إلى مراكز العمل لأن رواتب الإدارة العامة هي تحت الحد الأدنى للعيش الكريم، وختمت: “لسنا بدولة مفلسة، بل تقوم بحجز أموالنا”.