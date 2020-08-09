رابط إنترنت سريع لتفعيل عمليات فرق البحث الفرنسية

قدمت شركة خدمات الانترنت IDM رابط برودباند Broadband Link عالي السرعة سعته 100 ميغابت بالثانية بعد عمل تقني نفِّذ بسرعة قياسية، ووضعته مجانا بتصرف قيادة فرق الإنقاذ الفرنسية التي تعمل على مسرح العمليات جراء الانفجار الهائل الذي حصل في بيروت.

يذكر أن رابط الإنترنت هو عنصر حيوي جدا لدعم وتسريع وتفعيل أعمال الإغاثة التي تقوم بها الفرق الفرنسية. فإن هذه الفرق تنفذ مهام البحث عن الضحايا بين الأنقاض في منطقة المرفأ بواسطة كلاب مدربة وعناصر بشرية مجهزين بكاميرات، وتأخذ صورا وفيديوهات تقوم مباشرة بإرسالها عبر الرابط على شبكة الإنترنت إلى غرفة عمليات متخصصة في باريس بغية درسها وتحليلها وإعطاء توجيهات العمليات للفرق العملانية على الأرض.