راجي السعد: أبطالنا بمنتخب كرة السلة يحقّقون المعجزات

هنأ عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب راجي السعد، منتخب لبنان بكرة السلة بفوزه اليوم الجمعة الواقع في 15 تموز على نظيره النيوزيلندي”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أبطالنا في منتخب كرة السلة يحققون المعجزات وآخرها فوزهم على منتخب نيوزيلندا العملاق في بطولة آسيا”.

وتابع: “كم نحن بحاجة إلى أبطال يصنعون المعجزات أيضا في السياسة والسيادة والاقتصاد لانتشال وطننا الغريق. مبروك يا شباب الفوز وعقبال كأس آسيا والانجازات بكأس العالم”.

وحقق منتخب لبنان لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا أمام نظيره النيوزيلاندي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 87 – 72.

أبطالنا في منتخب كرة السلة يحققون المعجزات وآخرها فوزهم على منتخب نيوزيلندا العملاق في بطولة آسيا. وكم نحن بحاجة إلى أبطال يصنعون المعجزات أيضا في السياسة والسيادة والاقتصاد لانتشال وطننا الغريق. مبروك يا شباب الفوز وعقبال كأس آسيا والانجازات بكأس العالم#منتخب_لبنان#FIBAAsiaCup pic.twitter.com/jE30xSLJVz — Ragy el Saad (@Ragyelsaad) July 15, 2022