راجي السعد: أوصلنا صوتنا إلى الإدارة الأميركية

أشار النائب راجي السعد من واشنطن إلى أنّ “زيارة الوفد النيابي اللبناني إلى واشنطن تضمّنت بحثاً في عدد من الملفات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال في حديث صحافي: “متفقون على الخطوط العريضة في هذه المبادرة وكتل نيابية مختلفة تشارك في هذه المبادرة وكل كتلة أبدت رأيها بعدد من الملفات منها الملف الرئاسي وملف المفاوضات مع صندوق النقد وملف الجيش اللبناني وغيرها”.

وأضاف السعد: “أوصلنا صوتنا إلى الإدارة الأميركية وسمعنا مواقفهم في مختلف الملفات وخاصة الملف الرئاسي وأيضاً الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ اتفاق الـIMF، وأهمها انتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة قادرة على تطبيق كل الإصلاحات المطلوبة”.

وختم السعد قائلاً إنّ “الإدارة الأميركية كانت واضحة بأنّه ليس لديها أيّ مرشح لرئاسة الجمهورية، وكل ما تطلبه هو تطبيق الديمقراطية في لبنان أي النزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن”.