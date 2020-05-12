راديو “سوا” الممول من الكونغرس: عودة بهاء الدين تربك “تيار المستقبل”

اعتبر راديو “سوا” الممول من الكونغرس الاميركي في تقرير له ان عودة الشيخ بهاء الدين الحريري اربكت “تيار المستقبل”، وأن الصراع بين الشقيقين يهدد مستقبل ” تيار المستقبل” الذي تلقى ضربة جديدة بعدما دفع حراك الشارع زعيمه سعد الحريري الى الاستقالة من الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن بهاء الدين صوّب سهامه على الفساد والاحزاب والسياسيين، من دون ان يستثني منهم احداً ومن دون ان يسمي كذلك اي احد منهم، فأربك “تيار المستقبل”، وأضاف بهاء الحريري قال ان” غالبية السياسيين والاحزاب في لبنان ذهبت بعد سنة 2005 الى تكديس القوة والاموال على حساب الوطن ومصالح المواطنين والأموال على حساب الوطن ومصالح المواطنين، وعُقدت التحالفات الرباعية والخماسية على قاعدة: أصمُتُ عن سلاحك واستباحة حزبك للسيادة الوطنية وانتَ تسكت عن صفقاتنا وسرقتنا للمال العام فكان الضحية لبنان واهله والثقة الدولية”.

ولفت التقرير إلى أن الرد لم يتأخر كثيراً من قبل” تيار المستقبل” مشيراً إلى تغريدة مصطفى علوش وردّ المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الدين الحريري، جيري ماهر الذي قال ان” لدى بهاء الدين مشروعاً حقيقياً لانتشال لبنان من ازمته السياسية والاقتصادية وهو لن يقبل بسلاح حزب الله او اي ميليشيا تسعى لزعزعة امن لبنان السياسي والاجتماعي وان البيان الذي صدر يؤكد انه لا سكوت عن الفساد والفاسدين ومن يدعمهم في الداخل والخارج”.