الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رازي الحاج: إدارة الازمة كانت أسوأ من الازمة نفسها

منذ ساعة واحدة
رازي الحاج

رازي الحاج

A A A
طباعة المقال

أكد النائب رازي الحاج أنّ “الأزمة ليست بعدم إقرار القوانين في المجلس النيابي، بل بعدم وضوح خطّة تعافي الحكومة”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”، إن توحيد سعر صرف الدولار مطلب ملحّ لم تلحظه الموازنة التي اعتبرها الحاج أنها ليست خطوة باتجاه الإصلاح.

وشدد على أن “الخسائر لا يمكن معالجتها بمزيد من الخسائر، بل من خلال نمو مستقبلي”، موضحاً أن “لتوحيد سعر الصرف ممرين اساسيين: الأول وجود سوق قطع رسمية، والثاني أن تكون الحكومة قد أعدت موازنة بسعر صرف واضح وصريح للنفقات والإيرادات”.

واعتبر الحاج أن “إدارة الازمة كانت أسوأ من الازمة نفسها”، وقال: “لا يمكن الاستمرار بممارسة عملنا كالمعتاد من دون التعلم من الأخطاء السابقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    تُعرف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس
    كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
    توقيف
    سلسلة توقيفات لمروجي مخدرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله