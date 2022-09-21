رازي الحاج: إدارة الازمة كانت أسوأ من الازمة نفسها

أكد النائب رازي الحاج أنّ “الأزمة ليست بعدم إقرار القوانين في المجلس النيابي، بل بعدم وضوح خطّة تعافي الحكومة”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”، إن توحيد سعر صرف الدولار مطلب ملحّ لم تلحظه الموازنة التي اعتبرها الحاج أنها ليست خطوة باتجاه الإصلاح.

وشدد على أن “الخسائر لا يمكن معالجتها بمزيد من الخسائر، بل من خلال نمو مستقبلي”، موضحاً أن “لتوحيد سعر الصرف ممرين اساسيين: الأول وجود سوق قطع رسمية، والثاني أن تكون الحكومة قد أعدت موازنة بسعر صرف واضح وصريح للنفقات والإيرادات”.

واعتبر الحاج أن “إدارة الازمة كانت أسوأ من الازمة نفسها”، وقال: “لا يمكن الاستمرار بممارسة عملنا كالمعتاد من دون التعلم من الأخطاء السابقة”.