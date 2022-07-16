رازي الحاج: البيان الأميركي - السعودي رسالة مهمة جدا

رأى النائب رازي الحاج أنّ “البيان الأميركي – السعودي الأخير رسالة مهمة جداً في التوقيت كما في المضمون”، معتبراً أن “البيان الذي يصف واقع البلاد بدقة يشير إلى أن لبنان لا يزال محط اهتمام دولي”.

وأشار الحاج، في حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”، إلى أنه “كان واجب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وضع برنامج واضح لتشكيل الحكومة العتيدة على اساسه، بدلاً من وضع مسودة حكومة”.

أما عن الاستحقاق الرئاسي، فقال الحاج “اننا امام مفرقين اما البقاء في جهنم او انقاذ الوطن”، مشدداً على “ضرورة توحيد جهود المعارضة.”

وأشار إلى أن “خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخير لم يأتِ في سياق الحفاظ على لبنان ومصالحه، بل في توقيت إيراني ليذكر بوجود لاعب أساسي في المنطقة وهو إيران”.

وإذا لفت إلى أن “السيادة هي الشرعية التي تقرر خيارات الدولة كخيار السلم أو الحرب، والعلاقات الخارجية، وأن مفهوم المقاومة هو الدفاع عن النفس”، قال الحاج إنّه “لا يمكن إحياء أي مقاومة من دون حصولها على الشرعية”.

وعن الأوضاع الاقتصادية، أوضح الحاج أن “توحيد الحكومة لسعر الصرف في الموازنة أساسي لتحديد العجز بدقة، اذ لا يمكن احتساب الخسائر بالطرق التقليدية”. وشدد على ضرورة هيكلة المصارف وإعادة بناء الثقة، وقال إن المشكلة ليست في توزيع الخسائر، بل في توزيع المسؤوليات التي سببت هذه الخسائر.