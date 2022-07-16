السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رازي الحاج: البيان الأميركي - السعودي رسالة مهمة جدا

منذ دقيقة واحدة
رازي الحاج

رازي الحاج

A A A
طباعة المقال

رأى النائب رازي الحاج أنّ “البيان الأميركي – السعودي الأخير رسالة مهمة جداً في التوقيت كما في المضمون”، معتبراً أن “البيان الذي يصف واقع البلاد بدقة يشير إلى أن لبنان لا يزال محط اهتمام دولي”.

وأشار الحاج، في حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”، إلى أنه “كان واجب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وضع برنامج واضح لتشكيل الحكومة العتيدة على اساسه، بدلاً من وضع مسودة حكومة”.

أما عن الاستحقاق الرئاسي، فقال الحاج “اننا امام مفرقين اما البقاء في جهنم او انقاذ الوطن”، مشدداً على “ضرورة توحيد جهود المعارضة.”

وأشار إلى أن “خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخير لم يأتِ في سياق الحفاظ على لبنان ومصالحه، بل في توقيت إيراني ليذكر بوجود لاعب أساسي في المنطقة وهو إيران”.

وإذا لفت إلى أن “السيادة هي الشرعية التي تقرر خيارات الدولة كخيار السلم أو الحرب، والعلاقات الخارجية، وأن مفهوم المقاومة هو الدفاع عن النفس”، قال الحاج إنّه “لا يمكن إحياء أي مقاومة من دون حصولها على الشرعية”.

وعن الأوضاع الاقتصادية، أوضح الحاج أن “توحيد الحكومة لسعر الصرف في الموازنة أساسي لتحديد العجز بدقة، اذ لا يمكن احتساب الخسائر بالطرق التقليدية”. وشدد على ضرورة هيكلة المصارف وإعادة بناء الثقة، وقال إن المشكلة ليست في توزيع الخسائر، بل في توزيع المسؤوليات التي سببت هذه الخسائر.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال سليمان
    سليمان: نشدّد على عودة لبنان إلى حضنه العربي
    متقاعدو القطاع العام - تعبيرية
    نقابات العمال في النبطية أعلنوا تأييد مطالب القطاع العام
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟