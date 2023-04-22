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رازي الحاج: لدى المجتمع الدولي صورة واضحة لإخراج لبنان من أزمته

منذ 36 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، اجتماعًا في مقر وزارة الخارجية الأميركية مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في إيثان غولدريتش، على هامش مشاركته في مؤتمر “القوات اللبنانية” الرابع والعشرين في الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك في الاجتماع رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزيف جبيلي.

ووصف الحاج اللقاء بالمثمر، حيث “تم التطرق إلى مختلف تطوّرات الأوضاع اللبنانية والموقف الأميركي منها، ولا سيما ملف انتخابات الرئاسة وقضية النازحين السوريين، وكذلك الوضع الاقتصادي وغيرها من الموضوعات”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّه “أصبحت لدى المجتمع الدولي الصورة الواضحة حول كيفية مساعدة لبنان للخروج من أزمته”.

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