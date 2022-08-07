رازي الحاج لصوت الناس: الرئيس يجب ان يكون حكماً لا محكوماً عليه

اعتبر النائب رازي الحاج ان المطلوب هو التركيز على الاستحقاق الرئاسي لأنه المدخل لانقاذ لبنان فإما الذهاب الى قاع جهنم او الخروج الى طريق الانقاذ.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: مشكلتنا الاساسية ان حزب الله يريد شريعة غاب في لبنان فيما نريد دولة يحكمها القانون، وحين يقول الامين العام للحزب حسن نصرالله “الله مكلفني” نحن نقول لا نخضع لتكاليف الهية بل للدستور ويجب ان نفرض رئيسا لبنانيا”.

وعن حديث التيار عن امكانية التفاهم مع القوات في موضوع الاستحقاق الرئاسي، قال: “ان عاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الثوابت السيادية اللبنانية اهلا وسهلا به”.

وتابع: “ان لم تستطع الادارة السياسية فرض رئيس كما تريد فهي تريد تشكيل حكومة تدير المرحلة كما تريد وهذه المشكلة بين مكوناتها انهم لم يتوصّلوا بعد الى تفاهم او تسوية “.

وقال: “نتشارك مع البطريرك بشارة الراعي في الخوف والهجمة على بكركي لأن البطريرك يضع الاصبع على الجرح ونحن امام ازمة تغيير هوية لبنان”.

وتابع: “الرئيس يجب ان يكون حكما لا محكوما عليه والدستور يجب ان يكون البطاقة الحمراء والبطاقة الصفراء”.

واضاف: “لم نعد مقتنعين بحكومات الوحدة الوطنية والبطريرك الراعي يعني بحكومة جامعة اي غير متناقضة بتكوينها “.

وردا على سؤال قال: “لا نريد رئيسا توافقيا يفرّط بالسيادة ولا يأخذ مواقف واضحة .. نريد رئيسا يستند لخط سيادي ولديه مواقف واضحة”.

في الموضوع المالي، اعتبر الحاج ان ” لا خسائر تعوّض في العالم من دون ربح مستقبلي والبنك الدولي لديه الحقّ في القول بان ما يحصل اليوم ذرّ للرماد في العيون والحكومة لم تنجز خطة تعاف اقتصادي ونحن نتلهى بترقيع النتائج بدلا من حلّ المشكلة الحقيقية”.

وأضاف: “نحن كتكتل نطالب بخطة تعاف شاملة وكل القوانين الاصلاحية ادوات في مسار التعافي وان اقرّت بالمفرّق لا تعني شيئا فمن دون تعاف اقتصادي من سيضع امواله في المصرف وبالتالي نطبق عليه السرية المصرفية او من سيتقدم لمناقصة في الدولة وغيرها من القوانين؟ “.

واعتبر ان “الادارة السياسية اليوم لا يمكن ان تتنكّر لمسؤوليتها في الانهيار الحاصل”، قائلا: “الخسائر التي حققت بعد الانهيار توازي الخسائر في الانهيار واطالب

بتدقيق جنائي عن السياسات للاعوام الـ3 التي مضت”.