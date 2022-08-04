الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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رازي الحاج: معركتنا بناء دولة القانون

منذ 48 دقيقة
رازي الحاج

رازي الحاج

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إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “سواد الرابع من آب لن ينجلي قبل معرفة الحقيقة الكاملة”، مشيرا إلى أن “تكتل الجمهورية القوية تقدم بعريضة موقعة من نواب التكتل إلى الممثلين الدائمين والمراقبين في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، لإصدار قرار لقيام لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق بخروقات شرعة حقوق الانسان المرتبطة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، بهدف كشف الحقيقة مما يمهد الطريق لمحاسبة المرتكبين والمهملين والفاسدين الذين تسببوا بهذا التفجير لأنهم جميعا شركاء في هذه الجريمة النكراء”.

وأكد في بيان “الاستمرار بالعمل للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف”، جازماً بـ”عدم التوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين”.

ولفت الحاج إلى أن “معركتنا بناء دولة القانون انطلاقا من ضحايا 4 آب وصولا الى كشف ملابسات جميع الجرائم ومحاسبة جميع الفاسدين الذين أوصلونا الى ما نحن فيه”، مجددا في الذكرى السنوية الثانية الأليمة تعازيه الحارة الى أهالي جميع الشهداء، معبرا عن “تعاطفه الصادق مع آلامهم ومعاناتهم، ومع الجرحى وعائلاتهم”.

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