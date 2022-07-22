رازي الحاج: نحن بحاجة الى نظام مصرفي للتعافي.. وعلينا ان نعزز استقلالية القضاء والقانون

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الى انه يحترم القضاء والقانون، مؤكدا ان النيابة بالنسبة له ليست هدفا بل وسيلة في التعاطي في الشأن العام.

وأشار الحاج في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” الى ان الطّعن المقدم ضده في الانتخابات النيابية ليس لديه اسباب موجبة وهو يدعي مظلومية ما.

اقتصادياً، اعتبر الحاج انه لا يمكن ان نتكلم عن إعادة لبنان الى التعافي الاقتصادي من دون اطلاق الاقتصاد ولا يمكن ان نعوّض الخسائر الا بربح مستقبلي. وأضاف ان خطة التعافي الاقتصادي بحاجة ماسة الى ان نعرف كيفية اعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية. ورأى الحاج ان أي خطة تعافي يجب ان يكون لديها ثلاثة أعمدة وهي، السياسية النقدية والسياسية المالي والاستثمارية، مؤكدا اننا لا يمكننا ان نفعل اقتصاد من دون نظام مصرفي، حيث ان الاخير هو شريان الدورة الاقتصادية.

وقال ان القوات اللبنانية ترسم خطة تعافي اقتصادية كاملة، مؤكدا انهم سيتعاملون مع جميع النواب داخل البرلمان الذين لديهم صدقية وجدية .

أما سياسياَ، ورأى الحاج ان 17 تشرين هي محطة اساسية سياسيا ولكن ليست اول محطة نضالية ولا احد يمكن ان يختزل الثورة. واعتبر ان ليس كل شخص دخل الى مجلس النواب اصبح مثل الاخرين. وقال انه تحالف مع القوات اللبنانية على مبدئين والاهم انه لا يوجد اي ملف فساد برسم احد منهم ومن لديه ليذهب الى القضاء.

واشار الحاج الى انه يؤمن ان التحول الرقمي هي واحدة من اهم الاصلاحات التي عمل عليها من قبل، وهي خطوة اساسية الى الامام للقطاع العام والخاص.

ختاماً، تمنى الحاج على الشباب ان لا يكونوا وقودا في المعارك السياسية وتصفية الحسابات والاحقاد. وشدد على انه لدينا قضاء وقانون وعلينا ان نعزز استقلاليتهم وان نمنحهم القدرة على المحاكمة وان يكون الجميع تحت المحاسبة.