رازي الحاج: هل لبنان دولة أو شريعة غاب؟

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أنّ “التحدي الحقيقي هو هل لبنان دولة أو شريعة غاب؟”، قائلاً: “نريد رئيسًا غير خاضع ولا يُنفّذ الأجندة الإيرانية وقادر على الإصلاح وأن يكون قبطان سفينة جيّد”.

وأضاف ضمن برنامج عبر الـ MTV: “يُمكن أن نقوم بتنازل عن المبادئ السياسية الوطنية و”القوات” قدّمت كل التسهيلات اللازمة لإنتاج رئيس سيادي والبرنامج أهم من الأسماء”.

وإذ اعتبر أنّ “رئيس الجمهورية هو هيبة” تمنّى الحاج أن أرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في قصر بعبدا.

وكشف أنّ التواصل مع “الكتائب” قائم وبشكل إيجابي، قائلاً: “نتلاقى على معظم المواضيع وننسّق “رئاسيًّا” وبالأرقام هل من يريد أن يقوم بالتغيير الحقيقي يمكنه أن يقوم بذلك من دون “القوات” وكتلتها النيابيّة؟”.

ولفت الحاج إلى أنّ “التجارب السابقة خير دليل على أنّ حكومات الوحدة الوطنية وأي شيء يُحلّ بمنطق “تبويس اللحى” غير منتج”.

وعلّق على “تكويعة” رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، بالقول: “لديه هواجس معيّنة ويُحبّ أن يترك خطوطه مفتوحة ولا نتفق معه في هذه المقاربة”.

وعن الخطة الاقتصادية، قال: “نشعر أنّ هناك من يريد ترميم الهيكل القديم للجمهورية من دون تغيير جذري وطالبنا بسياسة مالية واضحة إلى جانب السياسة النقدية”، موضحاً أنّه يجب وضع القوانين بالتراتبية الصحيحة لتحقيق الإصلاح”.

وأردف: “الأهم إطلاق الاقتصاد وهذا الأمر لا يحصل من دون قطاع مصرفي صلب بعد خضوعه لإعادة الهيكلة”.

وفي ملف النفايات، أشار الحاج إلى “غياب الاستراتيجية للتعامل مع النفايات”، قائلاً: “لا قدرة للمتن على استيعاب هذه الكميات من النفايات التي تُرمى من دون فرز ونطالب ونسعى مع الجهات المعنيّة لإنشاء معمل للمعالجة في الجديدة وسنعوّض على المتضررين في خطوة سنعلن عنها قريباً”.