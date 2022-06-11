رازي الحاج يتابع مع جبران موضوع أعطال المياة في المتن

تابع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج مع مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، موضوع الأعطال التي طرأت على محطة الضخ في الضبية والبئر في الشانفيل، اللذين يغذيان مناطق طميش، محيط السفارة الأميركية، سيدة المغارة والنقاش، والتي أثرت بشكل حاد على عملية التوزيع. فبادرت المؤسسة بالتنسيق مع منظمة “اليونيسيف” إلى إصلاح الأعطال في هذه المحطات، وعادت المضخة في الضبية إلى الخدمة، وعاودت عملية التوزيع تدريجا.

ووعدت المؤسسة بأنه سيصار إلى الإسراع في تركيبات البئر في الشانفيل الإثنين المقبل بعدما تم تأمين الكابل الذي تم سرقته بانتظار تأمين مادة المازوت.

وفي ما يعود إلى مناطق المكلس، فأكد جبران للحاج أن عطلا طرأ على المواد الكهربائية والمؤسسة تعمل أيضا على تأمين التمويل اللازم لإصلاحه، وان عملية التوزيع حاليا تقتصر على التغذية من كهرباء لبنان، وفقا للتقنين المعتمد.