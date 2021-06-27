رالف طراف: لبنان يمرّ بمرحلة تغيير كبيرة وجذرية

أكد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، أن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اراد ان يأتي الى لبنان لكي يشدد على ان الوقت قد حان لتشكيل حكومة ووضع المشاكل على حدة.

وقال طراف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لبنان بحاجة الى قرارات عميقة وقويّة والى توافق وقرار سياسي فعّال وعلى الحكومة أن تفهم حاجة لبنان للخروج من الأزمة وان طال الامر ستصبح أكثر تعقيدا”.

تابع: “من الضروري ان نفهم ان تدخلنا وعملنا في لبنان يأتي من خلال الدعم.. نحن نريد ان ندعم الشعب والمسؤولين السياسيين لاتخاذ القرار المناسب ولسنا هنا لمعاقبة الشعب ولكن ان كانت العقوبات على السياسيين تساعد من الضروري الاتفاق على الية قانونية معينة في هذا الاطار “.

اضاف: “المسؤولون اللبنانيون يعرفون ما هي مسؤولياتهم ولكنهم لا زالوا غير قادرين على التوصل الى تسوية”.

اردف: “نحن حاليا نناقش مسألة العقوبات على المسؤولين السياسيين في لبنان في بروكسيل وما ان تجهز الالية القانونية سنناقش الاسماء وننتقل الى التنفيذ.. ولكن هدفنا ليس فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين بل دفعهم باتجاه القيام بمسؤولياتهم”.

واعتبر طراف أن “على اللبنانيين ان يقرّروا ان يطبقوا الادوات الاصلاحية ولا يمكننا فرضها”، قائلا: “ما نناقشه على الطاولة واضح جدا يتعلق بنتائج المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ومن ناحية اخرى نناقش تحسين الحوكمة وافضل الممارسات الدولية وكيفية تطبيقها في لبنان”.

كما اعتبر ان “كيفية تشكيل الحكومة ان كانت تكنوقراط او سياسية امر ثانوي بالنسبة الينا وما يهمنا هو ان تكون حكومة قادرة على اتخاذ قرار”.

وقال: “بنظري لبنان يمرّ بمرحلة تغيير كبيرة وجذرية ولا تتعلق المسألة بتغيير بعض الوجوه والاشخاص فالنظام الاقتصادي الذي تأسس عليه لبنان لن يكون ناجحا بعد الآن وهناك حاجة لتغييره ولبنان في غضون عدة اعوام لن يكون كما كان عليه منذ عدّة اعوام”.

تابع: “لست متشائما فهذه الازمة تطرح فرصا.. هناك فرصة للتحول الى نظام اقتصادي انتاجي ونحتاج اليوم الى درجة تفاؤل في امكانية التغيير ومستعدون للمساعدة ولكن هذا يفرض وجود فريق يمكننا محاورته في لبنان وهنا اعود الى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرار”.

رأى انه “من الضروري والملح اليوم ان تتم معالجة النقاط التي تسمح بايجاد دينامية ايجابية في الاقتصاد اللبناني”.

اشار الى ان “على النظام ان يكون منطقيا في مسألة رفع الدعم.. نقاش البطاقة التمويلية طال ويجب الاسراع في المعالجة واذا لم يتمّ اتخاذ اي قرار سينتهي الاحتياطي الالزامي”.

ولفت الى ان “بوريل نقل رسالة واضحة للسياسيين، مفادها انه “لا يمكنكم مواصلة منطق التنافس السياسي والشعب اللبناني يجوع”.

وردا على سؤال، قال: “نحن جاهزون لدعم اي هيكلية مستدامة.. وما يتمّ مناقشته اليوم نظام بطاقة تمويلية تأخذ الدولة اللبنانية اعتمادات لتمويلها فيما لم يتمّ مناقشة توزيع الخسائر واستعادة الاموال المنهوبة ونظام ضرائبي وغيرها “.

واعتبر ان “الدعم يجب ان يكون منطقيا وهدفه دعم من هم بحاجة اليه لا دعم من ليسوا بحاجة اليه”.

تابع: “يجب ان نفكر بدعم بطريقة اخرى.. ونحن نناقش مسألة نظام الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية في حين انه ليس هناك نظام رعاية لدعم الاكثر حاجة ولدعم الطبقة الوسطى ايضا ومن الضروري التفكير بكلّ هؤلاء”.

اضاف: “نحن على نفس الرأي مع اللبنانيين بأن الحلّ الانسب للنازحين السوريين هو بعودتهم الى بلادهم ونعرف ان وجودهم يشكل ضغطا على البنى التحتية والمجتمع اللبناني ولكن الازمة الاقتصادية اللبنانية ناتجة عن سوء الادارة وليس عن وجود النازحين السوريين في لبنان “.

اردف: “نعرف اننا علينا ان ندعم لبنان اولا لكي يؤمن بيئة آمنة للنازحين السوريين”.

وكشف: “ندرس امكانية المساعدة في موضوع الاموال المحوّلة الى الخارج ومستعدون لذلك ولكن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تملك كلّ المعلومات حول الاموال المحوّلة الى الخارج”.