استمع لاذاعتنا

رامبلنغ: لضرورة تشكيل الحكومة

منذ 53 دقيقة
السفير البريطاني​ كريس رامبلينغ

السفير البريطاني​ كريس رامبلينغ

A A A
طباعة المقال

بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال رامبلينغ بعد الاجتماع: ناقشنا مسائل مهمة جدًا، لا سيما تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حالياً في البلاد.

من الضروري جدًا أن تتشكّل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وحتى يتم ذلك، من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل.

أضاف: كما تناولنا موضوع الدعم، وشدّدت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة. وطبعًا تحدثنا عن أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

مرفأ بيروت
نقابة الوكلاء البحريين تطلب من “المركزي” تحويل 3 ملايين دولار.. لهذا السبب
ميشال عون
عون “شيخ صلح” بين كنعان ونجم… والتدقيق الجنائي على الطاولة
الذكرى الأولى لثورة 17 تشرين
مجلس مجموعات من الثورة: لحكومة مستقلين بأسرع وقت

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مسحوق البروتين الجديد قد ينافس فول الصويا
طعام من الهواء والماء والكهرباء … هذا ما صرح عنه الخبراء
سرطان القولون
أعراض سرطان القولون عند النساء
تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
كورونا
تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”