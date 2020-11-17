رامبلنغ: لضرورة تشكيل الحكومة

بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال رامبلينغ بعد الاجتماع: ناقشنا مسائل مهمة جدًا، لا سيما تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حالياً في البلاد.

من الضروري جدًا أن تتشكّل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وحتى يتم ذلك، من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل.

أضاف: كما تناولنا موضوع الدعم، وشدّدت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة. وطبعًا تحدثنا عن أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان”.