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ربطة الخبز بـ25 ألف ليرة!

منذ 42 دقيقة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية بسعر 25 ألف ليرة أي بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، لتوقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير الزهراني.

وقد أدى ذلك الى أزمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز، أو الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائلاتهم وجيرانهم.

وفي هذا السياق، أكّد نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير في حديث له أن “المطاحن لم تسلم مادة الطحين للأفران بسبب نفاد القمح”، لافتًا الى أنّ “سعر الطحين ارتفع في السوق السوداء نتيجة فقدان المادة إذ بات الطحين يباع بالدولار”.

وأضاف المير أن “السوق شهد ارتفاعًا في سعر كيس الطحين من 400 الف إلى مليون و200 الف لأفران المعجنات التي ضاعفت الأسعار بصورة غير مسبوقة”، مؤكدًا أنّ “على الدولة أن تؤمّن مادة الطحين بأسرع وقت لإنهاء الأزمة”.

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