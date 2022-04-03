ربيعي بامتياز.. إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ودافئ جداً، يترافق مع انخفاض خفيف بدرجات الحرارة.

وتبقى الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسب الرطوبة السطحية منخفضة وظهور غبار خفيف في الجو.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٢ درجات.

– الجو : غائم بسحب عالية ويتخلل الجو غبار خفيف

– الرياح : متقلبة بين شرقية و شمالية غربية ضعيفة الى سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٥٥ – ٧٥ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٥ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر مشمس اجمالا يتخلل الاجواء القليل من السحب العالية والخفيفة ومغبر قليلاً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر دافئ جداً وغائم بسحب عالية ومغبر قليلاً والحرارة ترتفع من جديد وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٦ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.