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رجل مسن كان ضالاً وهكذا وُجِد في منطقة الحمرا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 4:24 مساءً
شارع الحمرا

شارع الحمرا

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه بتاريخ 28-5-2022 وحوالى الساعة التاسعة والنصف ليلاً، وأثناء قيام عناصر من فوج حرس بيروت بدورية في منطقة الحمرا طلب ثلاثة أشخاص كانوا في المكان من عناصر الدورية مساعدتهم في البحث عن أحد أقاربهم من آل غلاييني كان قد فُقد أثره في المنطقة وهو رجل مسنّ يبلغ من العمر 92 عاماً.

على الفور، تمّ تعميم صورته لدى باقي الدوريات المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة، وبدأت عملية البحث عنه.

وبعد فترة وجيزة وتحديداً عند منتصف الليل وجد عناصر الدورية الرجل المسنّ، وكانت آثار الدماء تغطي بعضاً من وجهه وتظهر عليه علامات الإرهاق الشديد وقد تبيّن أنه أصيب إصابة طفيفة جراء سقوطه على الأرض قبل العثور عليه.

وقدّمت المساعدة اللازمة له، ليصار بعدها إلى تسليمه لأحد أبنائه عند تقاطع منطقة النهر، حيث أثنت عائلته على عمل رجال فوج الحرس وسرعة تلبيتهم نداء الاستغاثة الأمر الذي ساعد في إيجاد والدهم قبل أن يحصل ما لا تُحمد عقباه. وبعد الاطمئنان عليه، غادرت الدورية المكان وأكملت مهمتها.

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