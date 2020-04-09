رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من الدوحة وعلى متنها 122 راكبًا

تصل 4 رحلات إلى بيروت اليوم والرحلة القادمة من الدوحة انطلقت وتصل عند الساعة الثالثة والنصف.

وكانت سفارة لبنان في قطر قد أعلنت أن رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من مطار حمد الدولي في الدوحة متوجهة إلى لبنان في تمام الساعة 13,20 من بعد ظهر اليوم وعلى متنها 122 راكبا.

وقد اعتمدت السفارة وعلى رأسها السفيرة فرح بري توزيعهم بحسب الأولية تبعا للمعايير التي نص عليها تعميم مجلس الوزراء كالدخول بموجب تأشيرة زيارة أو كبار السن أو الاشخاص الذين يعانون مشاكل صحية،

مع حرصها الدائم على التعاون والتنسيق التام مع السيد جهاد الحاج مدير مكتب الـ MEA في قطر الذي كان مواكبا للعملية منذ اللحظة الأولى، مع التنويه للدور الذي لعبته الجالية اللبنانية حيث أنها ساهمت بتأمين عدة تذاكر مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة الرحلة.

وأشارت مصادر مطلعة في مطار بيروت إلى انه وحفاظا على السلامة العامة تقرّر ترك فترة من الوقت بين الرحلات القادمة الى بيروت.