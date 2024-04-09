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رحيل المخرجة والممثلة لطيفة شمعون ملتقى

منذ 33 دقيقة
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بعد وفاة زوجها منذ ما يقارب الشهر، نعى معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ونقابة الممثلين ونقابة الفنانين المحترفين المخرجة والممثلة العريقة والأستاذة الجامعية لطيفة جرجس شمعون زوجة الفنّان وأحد كبار أساتذة “كلية الفنون الجميلة” في الجامعة اللبنانية أنطوان زخيا ملتقى عن 92 عامًا.

يُذكر أنّ الرّاحلة تميزت بالاعمال النوعية في التلفزيون والمسرح وكان آخر أدوارها في الدراما اللبنانية في مسلسل ” أبنة المعلم “.

كما شاركت في تقديم العديد من الأعمال الفنية، مثل مسرحية (البربر) ومسرحية (مكبث) من ترجمة (خليل مطران) ومسرحية (كاليفولا في دير القمر).

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