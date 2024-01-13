رداً على ‏االاعتداءات.. الحزب يقصف 3 مواقع إسرائيلية

صدر عن “حزب الله” 3 بيانات، أعلن فيها:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها”.
صدر عن “المقاومة الإسلامية” البيان التالي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من مساء يوم السبت 13-01-2024، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.