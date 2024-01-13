رداً على ‏االاعتداءات.. الحزب يقصف 3 مواقع إسرائيلية

صدر عن “حزب الله” 3 بيانات، أعلن فيها:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، مستعمرة ‏شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها‏”.

صدر عن “المقاومة الإسلامية” البيان التالي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من مساء يوم السبت 13-01-‏‏2024، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.