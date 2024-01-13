السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رداً على ‏االاعتداءات.. الحزب يقصف 3 مواقع إسرائيلية

منذ 12 دقيقة
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

A A A
طباعة المقال

صدر عن “حزب الله” 3 بيانات، أعلن فيها:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، مستعمرة ‏شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها‏”.

صدر عن “المقاومة الإسلامية” البيان التالي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من مساء يوم السبت 13-01-‏‏2024، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر الدفاع المدني ينقذون مواطنين عالقين بسبب غزارة الأمطار
    بالصور.. إنقاذ ٧ أشخاص من داخل منزلهم بعد أن اجتاحته مياه النهر
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية بالأسلحة المناسبة
    المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
    المجلس الشرعي يدعو لإنقاذ لبنان من الفساد الداخلي والعدوان الخارجي

    الأكثر قراءة

    الأشرفية
    إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    "ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
    قيادة سيارة - تعبيرية
    تقرير حول أخطر البلدان لقيادة السيارات.. ولبنان يحلّ في مرتبة "صادمة"!