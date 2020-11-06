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رداً على العقوبات الأميركية… “لبنان القوي” يعلن دعمه لباسيل

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 6:32 مساءً
تكتل لبنان القوي

تكتل لبنان القوي

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بعد العقوبات الاميركية التي طالت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، سارع المسؤولون في التيار وتكتل” لبنان القوي” الى اعلان دعهم لباسيل من خلال تغريدات على حسابهم عبر “تويتر”.

الوزيرة السابقة ندى بستاني كتبت “بالوقت يللي العالم عم بيتغنى بديمقراطية الانتخابات الأميركية وبالربع الساعة الأخير لإدارة رفض شعبها انو يجددلا، منشوفا عم تقمع الحرية السياسية لصاحب أكبر تمثيل شعبي ومسيحي بلبنان. العقوبات السياسية عالوزير باسيل صك براءة من كل الحملات المدفوعة من هالادارة نفسا لإتهامو بالفساد”.

في حين غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون قائلا “#جبران_باسيل، سنحمل معك صليب لبنان، هذا هو قدرنا وهذه هي إرادتنا”.

كما غرد الوزير السابق غسان عطالله قائلا: “جبران باسيل…. معك كنا ومعك سنبقى وإن كان درب الجلجلة طويلاً وجنود جدعون سيربحون في النهاية لن يركعوا ولن يرضخوا مهما كانت الاغراءات والضغوطات… معك لا نركع ولا نرضخ، منرفع راسنا فيك!”

 

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