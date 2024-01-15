رداً على خطوة حكومة تصريف الأعمال.. نقابة المعلمين تصعّد!

دعا المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين الجمعيات العمومية في المحافظات كافة للانعقاد عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم في المراكز التي حددتها فروع النقابة. وإذا لم يكتمل النصاب، فعند الساعة الساعة الرابعة والنصف من اليوم عينه وتكون قانونية بمن حضر. ولفتت في بيان الى أن هدف الاجتماع “التصويت على التوصية الآتية: تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيديّة المناسبة بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي يوم الثلاثاء في مكتب وزير التربية”.

وعلّلت النقابة خطوتها بالآتي: “بعد الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها الأخيرة برد قوانين أقرها مجلس النواب ووافق على إصدارها مجلس الوزراء، وبعد إطلاق المواقف والشعارات الرنانة بضرورة إنصاف الأساتذة المتقاعدين من جهة، وإطلاق رصاصة الرحمة عليهم من جهة أخرى وبعد التنصّل من الوعود والاتفاقات خلال الاجتماعات واللقاءات في وزارة التربية، وخوفًا على تعويضات آلاف المعلمين في الخدمة وتبخّر معاشاتهم التقاعدية، وإنصافًا لمعلمين أفنوا ذاتهم في التربية والتعليم وبما أن الحكومة ردّت قانوني التعويضات من دون بدائل وحلول، وبما أن صندوق التعويضات على شفير الإفلاس ما يهدّد تقاعد وتعويضات آلاف الأساتذة وتبخّر جنى عمرهم”.