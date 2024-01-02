ردود أفعال إسرائيليّة على اغتيال العاروري.. وترقّب لليلة طويلة جدًا في جنوب لبنان!

توالت ردود الأفعال في الكيان الإسرائيلي على اغتيال صالح العاروري بصاروخ مسيّرة استهدف شقة في الضاحية الجنوبية، إذ أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأنّ نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على الاغتيال.

فيما اجتمع نتنياهو مع رئيسي الموساد والشاباك عقب عملية الاغتيال.

وفي سياق متصل، قال مستشار نتنياهو: لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم بيروت وهو لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، وأضاف لـMSNBC: “أوضحنا أن كل من تورط في مذبحة 7 أكتوبر هو إرهابي وهدف مشروع”، بحسب قوله.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ “اغتيال العاروري عملية عالية الجودة وكل قادة حماس مصيرهم الموت”، وفق تعبيرهم.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أنّ “كل قادة حماس على قائمة الاغتيال”.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين أنّ “العاروري كان وراء الهجمات المتزايدة في الضفة الغربية”.

وفي السياق عينه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ “الليلة ستكون طويلة جداً في الجبهة الشمالية مع لبنان”.

فيما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين قرب الحدود اللبنانية بالتزام الحذر واتّباع التعليمات.