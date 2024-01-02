الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ردود أفعال إسرائيليّة على اغتيال العاروري.. وترقّب لليلة طويلة جدًا في جنوب لبنان!

منذ 9 دقائق
انفجار الضاحية الجنوبية

انفجار الضاحية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

توالت ردود الأفعال في الكيان الإسرائيلي على اغتيال صالح العاروري بصاروخ مسيّرة استهدف شقة في الضاحية الجنوبية، إذ أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأنّ نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على الاغتيال.

فيما اجتمع نتنياهو مع رئيسي الموساد والشاباك عقب عملية الاغتيال.

وفي سياق متصل، قال مستشار نتنياهو: لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم بيروت وهو لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، وأضاف لـMSNBC: “أوضحنا أن كل من تورط في مذبحة 7 أكتوبر هو إرهابي وهدف مشروع”، بحسب قوله.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ “اغتيال العاروري عملية عالية الجودة وكل قادة حماس مصيرهم الموت”، وفق تعبيرهم.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أنّ “كل قادة حماس على قائمة الاغتيال”.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين أنّ “العاروري كان وراء الهجمات المتزايدة في الضفة الغربية”.

وفي السياق عينه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ “الليلة ستكون طويلة جداً في الجبهة الشمالية مع لبنان”.

فيما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين قرب الحدود اللبنانية بالتزام الحذر واتّباع التعليمات.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري
    العقل المدبّر لتسليح "القسام".. من هو صالح العاروري الذي اغتيل في الضاحية؟
    صالح العاروري
    حماس تُعلن استشهاد صالح العاروري واثنين من قادة "القسام" في بيروت
    انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
    بالفيديو والصوَر.. انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية

    الأكثر قراءة

    طائرة - تعبيرية
    طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
    صواريخ "M90"
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تمطر تل أبيب بصواريخ "M90"
    رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
    غزة تحت النار
    لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!