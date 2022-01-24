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ردود أفعال مستنكرة قرار سعد الحريري

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 9:15 مساءً

سعد الحريري © REUTERS / JAMAL SAIDI

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انشغل لبنان اليوم بإعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة داعيا كتلة المستقبل الى اتخاذ الخطوة نفسها، وقال الحريري إنه لا يمكنه الاستمرار وسط النفوذ الايراني والتخبط الدولي واهتراء الدولة.

وما ان أنهى الحريري كلمته، حتّى توالت ردود الفعل المستنكرة للقرار.

وكان النائب وليد جنبلاط أول المستنكرين إذ قال في حديث لوكالة رويترز إن قرار الحريري محزن جداً، ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال”. معتبرا أن تعليق نشاطه السياسي “يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين” في لبنان.

أمّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأعرب عن حزنه اثر قرار الحريري قائلا: ” إن “كلام الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً”، لافتا الى أنه يتفهم “الظروف المؤلمة التي يعيشها الحريري والمرارة التي يشعر بها”.

في السياق نفسه غرّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: “الحريري وجه من وجوه الاعتدال وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون الى المزايدات التي تعزّز التطرف”.

كما شهدت بعض المناطق إغلاقا للطرقات من قبل أنصار الحريري احتجاجا على قراره.

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