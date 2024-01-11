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ردًا على استشهاد مسعفَين جنوبًا.. كريات شمونة في مرمى صواريخ "حزب الله"

منذ 37 دقيقة
منصة صواريخ تابعة لحزب الله

منصة صواريخ تابعة لحزب الله

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مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي كان آخرها اعتداء الطيران الإسرائيلي على منازل في بلدة حانين حيث استهدف مقر الهيئة الصحية، ما أدى إلى استشهاد عناصرها علي محمود الشيخ علي (رشاف)، وساجد رمزي قاسم (عيتا الشعب)، أطلق “حزب الله” رشقة صاروخية كبيرة باتّجاه كريات شمونة كردٍ على هذه الاعتداءات.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من لبنان باتجاه كريات شمونة، وقد سقط منها نحو 20 في مناطق مختلفة من المستوطنة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دويّ انفجارات وصفّارات إنذار عديدة في المستوطنة، وقد أدّى القصف الصاروخي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في كريات شمونة.

وقال “حزب الله” إنّ هذه الرشقة الصاروخية تأتي “ردًا على ‏الاعتداءات الصهيونية على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية، واستشهاد المسعفَين علي الشيخ علي وساجد قاسم، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ”.

وأكد “حزب الله” أنّ “المقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين”.

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