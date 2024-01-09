ردًا على اغتيال العاروري والطويل.. قيادة المنطقة الشماليّة في مرمى مسيّرات "حزب الله"

أعلن “حزب الله” في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

ولفت الحزب في بيانه إلى أنّه “في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)، قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية”.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ “طائرة من دون طيار تسللت من لبنان سقطت في قاعدة قيادة المنطقة الشمالية”.

واعتبرت وسائل إعلام العدو أنّ “مهاجمة قيادة المنطقة الشمالية حدث دراماتيكي وممنوع الاستخفاف به”.