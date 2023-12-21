ردًا على قصف منازل الجنوبيّين.. "حزب الله" يستهدف مبانٍ سكنيّة في الأراضي المحتلة

أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الخميس، “أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وتأكيدًا على قرارها بالردّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي الغاشم على قرانا وأهلنا”، استهدف مقاتلوه عصر اليوم، مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وأصابوا عددًا من المباني السكنية فيهما.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب عن استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.

أيضًا أعلن الحزب عن شنّ هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات انقضاضية دفعةً واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وإصابة أهدافها ‏بدقة، واستهدف مقاتلوه نقطة الجرداح كذلك بالأسلحة المناسبة.

كما استهدف مقاتلو الحزب دوفيف وأفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة وأقعوا إصابات مؤكدة ردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها.

فقد أدى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مارون الراس صباحًا إلى استشهاد المواطنة وجرح زوجها، حيث استهدفت المدفعية المعادية، الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزلهما إصابة مباشرة، وهما في العقد الثامن من العمر، وعملت فرق من كشافة الرسالة الإسلامية على نقل الجثمان والجريح إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، حيث أخضع مهنا للإسعافات الأولية.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع نحو منطقتي “دوفيف” و”أفيفيم”، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم مصادر النيران. وأفادت بإصابة 3 إلى 5 إسرائيليين بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المنطقتين في الجليل الأعلى.

كذلك أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ كاتيوشا عند الساعة 12:15 من صباح ‏اليوم، وأحراج برانيت مقابل القطاع الأوسط بصواريخ حارقة في تمام الساعة 12:30.

يأتي ذلك في وقت استهدفت المدفعية المعادية كفركلا والعديسة وحولا. فيما احترق منزل في عيتا الشعب بعد استهدافه بقصف مدفعي إسرائيلي. وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على إخماد النيران.

كما تعرضت أطراف الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي ودوّت صافرات الإنذار في مقر “اليونيفيل”.

واستهدفت مدفعية العدو بركة كفرشوبا على طريق شبعا. وشن الطيران الحربي غارة على أطراف الخيام في المنطقة الواقعة بين الماري والخريبة.

وأغارت الطائرات الحربية صباح اليوم بثلاثة صواريخ “جو-أرض” على منزل خالٍ في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون واطراف بلدات يارون وعيتا الشعب. فيما أطلق العدو صباحًا القنابل الحارقة على أحراش جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.