السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رد حاد من ميقاتي على الوزير السابق سليم كرم.. "سأتحرك قضائياً"

منذ 16 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

استنكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي التصريحات التي اتهمه فيها الوزير والنائب السابق سليم كرم، ميقاتي، بسرقة أرض تعود لكرم وقيمتها 6 ملايين دولار أمريكي.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لميقاتي:

“أدلى الوزير والنائب السابق سليم كرم بحديث صحافي اليوم لم يوفر فيه أحدا بالسوء، وتناول في جانب منه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بكلام أقل ما يقال فيه أن لا يمت الى ادبيات العائلة التي يحمل اسمها ولا الى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة التي ينتمي اليها بصلة.

إن ما ساقه حضرة النائب السابق من اتهامات عار من الصحة جملة وتفصيلا، واذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضل بتقديمه للقضاء.

علما أن الوكيل القانوني لدولة الرئيس باشر تحضير دعوى قضائية في ما ورد في حديث السيد كرم، تبيانا للحقيقة ودحضا للمزاعم والاتهامات الباطلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    انهيار أجزاء من مبنى في الطريق الجديدة في بيروت
    الدكتور في الجامعة الأميركية "سامر معماري" لصوت بيروت: هذه أسباب انهيار الأبنية
    وزارة الخارجية اللبنانية
    الخارجية اللبنانية: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال
    منصة لإطلاق صواريخ بركان
    جنوب لبنان.. بركان "حزب الله" يستهدف تلة الكوبرا الإسرائيلية

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
    السراي الحكومي
    السّبب الأساس لتطيير جلسة مجلس الوزراء