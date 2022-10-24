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رد سوري صادم على زيارة الوفد اللبناني.. الوقت غير مناسب!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 6:31 مساءً
لبنان وسوريا

لبنان وسوريا

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قال مصدر دبلوماسي لرويترز الاثنين إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب “الياس بو صعب” ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق الأربعاء المقبل، لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وذلك استكمالاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون مع نظيره السوري “بشار الاسد” قبل أيام في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويضم الوفد اللبناني، وزيري الخارجية والمغتربين والاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وعلي حميه، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي.

وكان الرئيس عون استقبل بو صعب صباح اليوم في قصر بعبدا، وتداول معه في طبيعة المهمة التي سيتولاها الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في اطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، بعد انتهاء المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

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