رسائلُ تهديد إسرائيليّة جديدة للبنان: نتنياهو لن يتوقّف

في جديد الرسائل الدولية للبنان، كشف مصدر لبناني واسع الاطلاع عن أن «التحذيرات المتواصلة للبنان من مغبة الاستمرار في فتح الجبهة الجنوبية من قبل حزب الله مستمرة، وآخرها ما سمعته قيادات لبنانية من انه كلما اقتربت الهدنة في قطاع غزة اقتربت موجة التصعيد الجنوني الاسرائيلي، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الموفدين الذين زاروا تل أبيب بأنه لن يوقف العمليات الحربية في لبنان الا بموجة مكثفة من القصف الجوي والصاروخي الذي سيستهدف بنك أهداف محدد يتصل بالبنية التحتية لحزب الله والمتمثلة بالمواقع والمراكز العسكرية والمؤسسات التابعة له والأماكن التي يشغلها قياديون وكوادر، مع الحرص على تحييد المدنيين».

وفي ظل هذه الأجواء، كانت لقائد الجيش العماد جوزف عون زيارة مثمرة إلى العاصمة الايطالية روما حيث شارك في اجتماع دعم الجيش، بحضور قادة جيوش إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا، وعرض لائحة من الطلبات الأساسية التي يحتاجها الجيش التي تمكنه من الاستمرار في القيام بمهامه الحيوية لوجستيا وعملانيا وطبيا، كما عرض العماد عون وضع الجيش والتحديات التي يواجهها على مختلف الأصعدة، وجرى البحث في سبل دعمه وتعزيز قدراته.

وأثنى المشاركون على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، وأهمية دعمه ومساندته لتجاوز الصعوبات الاستثنائية في المرحلة الراهنة.

كما عقد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بحضور قائد الجيش الإيطالي، ثم وزير الخارجية الإيطالي انتونيو تاجاني، ومدير المخابرات الخارجية جيوفاني كارافيلي.