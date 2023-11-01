رسالة أميركيّة إلى "الحزب".. واستعدادات إسرائيليّة لحرب "الجبهتين"!

أشارت الخارجية الأميركيّة إلى أنّ واشنطن أرسلت رسالة إلى “حزب الله” والأطراف الفاعلة، مفادها أنّه لا ينبغي لهم الدخول في الصراع الدائر في غزة.

في السياق أيضًا، لفت وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى أنّه “إذا هاجم حزب الله إسرائيل من الشمال، فسيكون ذلك تصعيدًا سيدفع إسرائيل إلى الحرب على جبهتين، ويجب محاسبة إيران على ما تقوم به”.

يأتي ذلك فيما كان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أعلن “أننا نتابع عن كثب خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، ويمكنه أن يقول ما يريد، لكن رسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة”.

على وقع هذه التطورات، تزور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف، لبنان، للاجتماع إلى مسؤولين رسميين وعسكريين.

بحسب معلومات “اللواء”، فإن الجانب اللبناني سيطالب الدبلوماسية الأميركية بـ«ضمانات» على واشنطن تقديمها للبنان، بأنها ستلجم اندفاعة الحرب الغرائزية الإسرائيلية المعادية ضد لبنان، والمدعومة بقوة الموقف والتسليح والإدارة من الولايات المتحدة.