رسالة تضامن من أساتذة جامعات لبنان إلى النواب المعتصمين

وجّه أكثر من 100 أُستاذة وأستاذًا جامعيًا في جامعات لبنان، رسالة تضامن مع النواب المعتصمين بشكل متواصل منذ أكثر من 12 يومًا داخل قاعة المجلس النيابي في لبنان، إنفاذًا لموجبهم الدستوري، لا سيما دعمًا للنائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف اللذين هما أيضًا أستاذان جامعيان.

جاء في نص الرسالة:

“نحن الموقعون أدناه نعبر عن تضامننا مع النواب اللبنانيين المعتصمين منذ أيام وليالٍ داخل البرلمان، احتجاجًا على تقاعس المجلس النيابي وصمته إزاء آلام الشعب اللبناني.

فبينما يعاني الناس من نقص الغذاء والدواء في ظلّ انهيار الخدمات الأساسية في البلاد، يستمر اختطاف المجلس النيابي تحقيقاً للمكاسب الشخصية والمصالح الخارجية.

كما وندعم دعوة جميع النواب إلى عقد جلسة عاجلة يمارسون فيها واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية يمثّل المصلحة العامة للتصدّي بشكل فوري للانهيار الاقتصادي واستنهاض مؤسسات الدولة، وبخاصة القضاء. يجب ألا يستمر مجلس النواب بخذلانه للوطن في أحلك ظروفه.”