رسالة ثلاثية الأبعاد بعد اجتماع باريس الخماسي.. إليكم ما كشفه سفير لبنان

قال السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان انه “لا يمكننا ان ننتظر من الخارج صدور بيان، او الإتيان بموقف أو اتخاذ قرار وتوزيع هذا القرار في لبنان”.

وأكّد السفير عدوان في حديث صحافي “أنّ الاجتماع الخماسي الذي عُقد مؤخرا في باريس للبحث في الملفّ اللبناني والذي شاركت فيه كلّ من فرنسا، والسعودية وقطر والولايات المتحدة الاميركية ومصر، وجه رسالة ثلاثية الابعاد الى لبنان تتمثل بالاتفاق على رئيس للجمهورية، تسانده حكومة قادرة تعمل معه على الاصلاح احقاقا لمطالب الشعب اللبناني”، معتبرا أنّ “هذه الركائز الثلاث هي اساس التحرك الدولي تجاه لبنان”.

وقال عدوان: “اللبنانيّون والاعلام اللبناني عوّلوا على هذا الاجتماع اكثر مما يمكن التعويل عليه”، مضيفا أنّ “وزارة الخارجية الفرنسية اكّدت انّه لن يصدر اي بيان عن الاجتماع لأن الكلام الموجه واضح منذ البداية، ونحن كسفارة نسعى دائما لنقل الرسالة الفرنسية الى الاذن اللبنانية، وعليه، علينا نحن اللبنانيون المبادرة بإصلاح هذا البلد ريثما يتسنى للدول الصديقة والعزيزة ان تساندنا في مسيرة النهوض”.

وفي الملفّ القضائي، أشار السفير رامي عدوان الى أنّ “فرنسا هي واحدة من الدول التي يتعاون معها لبنان قضائيا، وكل الطلبات بين السلطتين القضائيتين الفرنسية واللبنانية يتمّ تلبيتها بطريقة سلسلة وهذا ما نسمعه ونشعر به عند تواصلنا مع المسؤولين في فرنسا”، متمنيّا على السلطة القضائية في لبنان ان تستمرّ في الجرأة نفسها وبالقناعة نفسها لأن الخطر الداهم على اللبنانيين سيحلّ علينا اذا سمحنا بإنهيار القضاء في لبنان، على حدّ قوله.