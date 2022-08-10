الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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رسالة خطية من الرئيس عون إلى أمير قطر

منذ 4 دقائق
أمير قطر خلال استقباله الوزيرين زياد مكاري ووليد نصار

أمير قطر خلال استقباله الوزيرين زياد مكاري ووليد نصار

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سلّم كلّ من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، والسياحة المهندس وليد نصار، رسالة خطية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، خلال استقباله للوزيرين المكاري ونصار صباح اليوم، ترافقهما سفيرة لبنان لدى الدوحة فرح بري، وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.

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